Покровители террористов в Сирии вбрасывают антироссийские фейки о ситуации в Идлибе

Министерство обороны России последовательно борется с фейками, касающимися ситуации в Сирийской Арабской Республике. Для донесения правдивой информации на сайте Минобороны РФ появился постоянно обновляющийся раздел «Миссия в Сирии». Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в разделе в частности подробно освещается работа российского Центра по примирению враждующих сторон, а также нарушение боевиками режима прекращения огня.

Проект «Миссия в Сирии» стал частью огромной работы министерства обороны России по донесению до СМИ и общественности правды о происходящем в САР.

Ранее в конце июля начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской подробно рассказал журналистам об обстановке в сирийской провинции Идлиб и в идлибской зоне деэскалации. На это сразу бурно отреагировали западные СМИ, ведь Рудской в ходе брифинга привел неопровержимые факты, опровергающие очередной антироссийский фейк покровителей террористов, действующих в Сирии.

Речь идет о лживой информации о якобы «ударах» ВКС РФ по овощному рынку в городе Маарет Ан-Нуаман в провинции Идлиб. 22 июля базирующаяся в Лондоне так называемая «Сирийская обсерватория по правам человека» со ссылкой на печально известные стряпанием фейков «Белые каски» заявила о шести авиаударах по рынку Аль-Халь, якобы нанесенных российскими ВКС. Сообщалось о якобы 32-х погибших мирных жителях. Фейк широко разошелся по западным СМИ и даже цитировался на сайте управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

Отметим: ни на фото, ни на видео не было показано ни одной жертвы мифических «российских авиаударов», имена «пострадавших» также нигде не фигурировали. Более того, отсутствует даже аутентичная съемка, которая могла бы подтвердить разрушение авиаударами рынка и близлежащих жилых кварталов. Однако полное отсутствие доказательств еще ни разу не мешало западным СМИ устраивать антироссийскую истерику, отмечают эксперты.

Так было и на этот раз. Однако российское Минобороны не просто опровергло фейк о якобы нанесении ударов по рынку — были продемонстрированы убедительные доказательства лживости очередного антироссийского вброса.

В ходе брифинга Сергей Рудской последовательно продемонстрировал несколько кадров: спутниковый снимок с интернет-сервиса «Карты Google», на котором был обозначен рынок Аль-Халь в Маарет-Ан-Нуамане; кадры видеосъемки с российского беспилотника от 24 и 26 июля; космический снимок от 25 июля и, наконец, съемку от 27 июля с видеокамеры, установленной на мотоцикле, который проехал по полному жизни и абсолютно целому рынку.

Единственным контраргументом, который нашелся у изобличенных в распространении фейка западных СМИ, стало утверждение, что якобы «русские показали не тот рынок».

Первым это заявил репортер немецкого издания Bild Юлиус Репке, известный своей горячей любовью к сирийским боевикам и полным отсутствием интереса к их жертвам. Вслед за ним ложь растиражировали другие западные издания.

При этом Репке упирает на то, что удар якобы был нанесен по кварталу, расположенному в 400 метрах от того места, о котором шла речь на брифинге Минобороны. Однако фантазии Репке прямо противоречат предыдущим вбросам «Белых касок», которые уверяют, что удары были нанесены именно по овощному рынку Аль-Халь.

В то же время съемки Минобороны РФ неопровержимо доказывают, что рынок в полной сохранности и продолжает работать. Факт, что люди спокойно торгуют овощами в 400 метрах от якобы «разбомбленного» за неделю до этого жилого квартала заставил бы задуматься любого непредвзятого журналиста: торговцы на рынке не боятся никакой авиации, что может быть более убедительным доказательством, что по городу не наносились никакие авиаудары.

Впрочем, «Белые каски» так давно занимаются фабрикацией фейков о ситуации в Сирии по заказу своих западных хозяев, что это уже никого не удивляет, считает член Совфеда Игорь Морозов.

«Все эти фейки — часть развязанной информационной войны против России, — говорит российский сенатор в комментарии ФАН. — Напомню о фейках, касающихся якобы «химических атак» в Сирии, авторства тех же «Белых касок». Все эти фейки — один из инструментов, задействованных Западом во главе с США в рамках противостояния с Россией. Но любой непредвзятый человек хорошо понимает, где ложь, а где правда».

Террористы отнюдь не намерены сдавать позиции в провинции Идлиб, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«Силы, сопротивляющиеся уничтожению террористов в провинции Идлиб, используют фейки как инструмент для организации провокаций, — говорит востоковед в комментарии ФАН. — Этого следует ожидать и в дальнейшем. Задействуются при этом «Белые каски», или еще какие-то лояльные террористам прозападные структуры, не столь важно».

В воскресенье стало известно, что главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что подконтрольные ему отряды боевиков не намерены покидать зону деэскалации в провинции Идлиб.

Ранее сирийские власти согласились на прекращение огня в регионе при выполнении боевиками нескольких условий. РФ поддержала это решение. Однако затем террористы вновь нарушили режим тишины в провинции.

Выступая на заседании Совбеза ООН 30 июля, представитель РФ Василий Небензя заявил, что Запад пытается сохранить в Идлибе террористический анклав для борьбы с официальным Дамаском. Подобная ситуация наблюдалась каждый раз, когда уничтожался очередной террористический анклав в Сирии — в Восточном Алеппо или в Восточной Гуте, подчеркнул Небензя.

Как отметил в ходе брифинга Сергей Рудской, жертвами боевиков, ведущих обстрелы населенных пунктов из зоны деэскалации Идлиб, за четыре месяца стали 110 сирийских военных и 65 мирных жителей.