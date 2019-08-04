Успенская отказалась верить в смерть Вилли Токарева

Москва, 4 августа. Российская исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская отказалась верить в смерть певца Вилла Токарева.

Ранее стало известно, что певец Вилли Токарев скончался 4 августа на 85-м году жизни. Помощница Вилла Токарева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердила информацию о смерти артиста.

Любовь Успенская заявила, что не верит в сообщения СМИ о смерти Токарева. Она также добавила, что не будет комментировать данную информацию, пока не удостоверится в этом лично.

«Пока я не буду точно уверена, что это правда, я не стану об этом говорить. Честно говоря, я не хочу в это верить», — сказала Успенская в комментарии телеканалу «Звезда».

Напомним, в мае 2019 года в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Токарева. При этом в сообщениях отмечалось, что артист был помещен в реанимационное отделение одной из столичных клиник.

Токарев являлся автором-исполнителем песен в жанре «русский шансон». В 1974 году Токарев эмигрировал в США, где к 1981 году получил широкую популярность среди русскоязычных эмигрантов, выступая в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В начале 90-х Токарев неоднократно приезжал с гастролями в Россию, а позднее вернулся на постоянное место жительство. Вернувшись в Москву, Токарев открыл собственную студию звукозаписи, и продолжал заниматься музыкальной деятельностью до конца своей жизни.