Фельдман уличил «оппозицию» в попытке сколотить костяк провокаторов для беспорядков

Москва, 4 августа. Участники незаконных митингов несостоявшихся кандидатов в Мосгордуму вовсе не являются сторонниками так называемых «оппозиционеров». Главная задача организаторов незаконных акций — сколотить костяк недовольных анархистов, считает кандидат политических наук Павел Фельдман.

По словам Фельдмана, организаторы незаконных акций используют недопуск соратников блогера Алексея Навального к выборам для того, чтобы мобилизовать молодежь. При этом в акциях участвуют не только москвичи, но и профессиональные провокаторы со всей России. Это и не удивительно, ведь большинство москвичей относятся к выходкам провокаторов негативно.

Политолог отметил, что главная задача «оппозиционеров» — сформировать костяк маргинальных элементов, которые готовы каждую неделю выходить на незаконные митинги ради того, чтобы устраивать провокации, нападать на правоохранителей, подвергать угрозе жизни москвичей и нарушать законодательство.

«Основная задача заключается, видимо, в том, чтобы сформировать некий протестный костяк, который будет выходить каждую неделю вплоть до того момента, когда состоятся выборы в Мосгордуму и другие региональные выборы. После этого костяк будет особенно мобилизован, чтобы организовать массовые протестные акции», – заявил эксперт в комментарии «ПолитЭксперту».

Фельдман добавил, что с каждой незаконной акцией число ее участников уменьшается, адекватные граждане отказываются участвовать в представлении «оппозиции», запятнавшей свою репутацию. Политолог обратил внимание на то, что организаторы митинга намеренно отказываются согласовывать мероприятие с властями города. Ведь в случае согласованного митинга «оппозиция» не получит нужные картинки, не сможет устраивать провокации и нападать на полицейских.

Эксперт подчеркнул, что прошедшие несогласованные митинги были направлены исключительно на создание провокаций и беспорядков. Избежать провокаций позволили только слаженные действия правоохранительных органов.

«Когда акция проходит несогласованно, нет контроля безопасности, неизвестно, с какими мыслями туда приходят люди. Полицейские брали эту ситуацию под контроль», – подытожил политолог.

Накануне, 3 августа, прошел несогласованный митинг так называемой «оппозиции» в Москве. Организаторами акции выступили не допущенные до выборов из-за фальсификаций подписей кандидаты в Мосгордуму, в том числе соратница Навального Любовь Соболь. У правой руки блогера обнаружили большое количество липовых автографов избирателей. Кроме того, в ее документах содержались данные давно умерших людей.

Незаконные митинги «оппозиции» проходят вторую неделю подряд, уличенные в фальсификациях подписей кандидаты призывают сторонников выходить на акции каждую субботу. Однако уже на втором незаконном митинге людей оказалось намного меньше. Как ранее сообщали правоохранительные органы, большая часть участников акции даже не являются жителями Москвы. Кроме того, так называемая «оппозиция» нанимает актеров для своих представлений на незаконных митингах, которые играют роли «мамочек» с колясками в гуще незаконной акции и инвалидов-колясочников.