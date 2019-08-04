Кличко заметили в самолете, улетающем с Украины

Киев, 4 августа. Мэр Киева Виталий Кличко покинул территорию Украины. Об этом сообщила украинская журналистка Ирина Каспарова.

Каспарова опубликовала на своей странице в Facebook совместное фото с Кличко, которое было сделано на борту самолета. По ее словам, снимок был сделан 4 августа в 08.00 утра по киевскому времени.

«С чемпионом мира по боксу на борту. Хорошее начало отпуска», — подписала снимок Каспарова.

На снимке Кличко выглядел как собравшийся в отпуск турист. По предварительным данным, мэр Киева мог вылететь в Анталью или Таллин, так как именно туда направлялись самолеты, время вылета которых соответствует публикации Каспаровой. Однако к настоящему моменту официальная информация о местонахождении мэра Киева отсутствует.

В мае представители партии президента Украины «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект, который предполагает разделение должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позднее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что данная инициатива связана с тем, что Виталий Кличко потерял контроль над украинской столицей. Кроме того, Богдан призвал Кличко самостоятельно уйти в отставку с поста главы КГГА.

В свою очередь Кличко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке назначить на должность главы КГГА «своего человека». При этом Кличко выразил уверенность, что разделение полномочий мэра Киева и главы КГГА лишит столицу местного самоуправления, отметив, что подобные методы использовал экс-президент Виктор Янукович.

Кроме того, 1 июля следователи Государственного бюро расследований Украины допросили мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице.