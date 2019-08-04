В Крыму жестко отреагировали на заявление Помпео

Вашингтон, 4 августа. Позиция Вашингтона в отношении принадлежности Крыма совершенно не интересует крымчан, об этом заявил председатель парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя выступление госсекретаря США Майка Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео обозначил позицию Вашингтона по вопросу принадлежности Крыма. Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым «должен вернуться в состав Украины».

«Позиция США такова, что это неприемлемо. Крым должен вернуться», — заявил Помпео в ответ на вопрос модератора о воссоединении Крыма с Россией.

Кроме того, Помпео сообщил, что Вашингтон сотрудничает с новым властями Украины. Госсекретарь США выразил надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский «найдет более креативный набор идей».

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, а то, что там заявляют власти США по этому поводу, крымчан и всех россиян не волнует. Пусть лучше они занимаются своими внутренними проблемами», – заявил Фикс в комментарии РИА Новости Крым.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96% крымчан. Однако Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления жителей полуострова и считает Крым территорией Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт навсегда», Крым является полноправным регионом России.

Ранее так называемый «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич рассказал о планах президента Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма. По его словам, Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по полуострову. В Совфеде, комментируя заявление Киева, отметили, что Украина никогда не сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию.