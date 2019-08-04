Социолог объяснила, чем Порошенко всегда раздражал украинцев

Киев, 4 августа. Одной из главных ошибок бывшего президента Украины Петра Порошенко является чрезмерный пафосный тон во время общения с гражданами, считает директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина.

По словам Бекешкиной, причиной провала Порошенко стал чрезмерный пафос в общении. Социолог привела в пример манеру общения с гражданами президента России Владимира Путина. Люди ждут от президента «простого разговора», считает эксперт. Кроме того, Бекешкина отметила, что Зеленского также отличает простая манера общения.

«Посмотрите на… Путина, вот такого простого разговора ждут от президента и у нас. Ролики и обращения Зеленского также отличает этот нормальный и спокойный тон обращения, беседы», — рассказала эксперт в комментарии НВ.

Социолог добавила, что Порошенко всегда раздражал украинцев своей манерой общения. Это могло стать одной из главных причин провала Порошенко.

«Это и была одна из главных ошибок Порошенко — его тон общения, такой пафосный», — подытожила социолог.

Ранее Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Политик выразил надежду, что через 10 лет будет жив. Порошенко отказался рассуждать, напишут ли о нем в учебниках по истории Украины, и предложил поразмышлять над этим через два-три года. Как считает Порошенко, к тому времени мнение украинцев поменяется.

Стоит отметить, что на Украине против Порошенко заведено 11 уголовных дел. Ранее, 28 июля, Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт отправился в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил. При этом ранее Порошенко заявлял, что в случае лишения депутатской неприкосновенности он не будет прятаться.