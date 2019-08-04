Умер певец Вилли Токарев

Москва, 4 августа. Российский певец Вилли Токарев умер на 85-м году жизни. О смерти артиста сообщил ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Николай Тамразов со ссылкой на близких Токарева.

Помощница Токарева в комментарии Федеральному агентству новостей подтвердила эту информацию.

22 мая стало известно об экстренной госпитализации певца. Он находился в реанимации одной из клиник Москвы.

Напомним, знаменитый шансонье еще во время учебы в музыкальном училище при Ленинградской Консерватории успел поработать в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джазе Жанна Татляна, ансамбле Бориса Рычкова. Позже артиста пригласили выступать в ансамбль Александра Броневицкого «Дружба», где он пел в вокальной группе с Эдитой Пьехой.

В 1974 Токарев переехал в США, где успел поработать и уборщиком, и почтальоном, и таксистом, а в итоге стал настоящим кумиром русскоязычной эстрады. Впервые в СССР он прилетел с концертами в 1989 году. Тур был поистине звездным. Большую помощь в организации сыграли Алла Пугачева и Иосиф Кобзон.

В это время в России повсюду продавались 24 альбома Токарева, вышел в свет биопик-фильм об артисте «Вот я стал богатый сэр и приехал в СССР». Вскоре он вернулся на родину и стал жиьт в Москве.