Цеков заявил, что «оппозиция» намеренно переводит незаконные митинги в провокации

Москва, 4 августа. Член Совета Федерации Сергей Цеков объяснил, почему сторонники одиозного блогера Алексея Навального отказались проводить митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Ранее организаторы незаконных акций в Москве потребовали от столичной мэрии согласовать проведение митинга на Лубянской площади 3 августа. Власти Москвы предложили сторонникам Навального провести акцию на проспекте Академика Сахарова, так как массовое мероприятие на Лубянке приведет к проблемам в работе общественного транспорта, что может помешать планам десятков тысяч жителей столицы. Однако так называемые «оппозиционеры» отозвали заявку на проведение акции 3 августа и прекратили диалог с мэрией Москвы. При этом организаторы беспорядков пообещали провести незаконный митинг 3 августа, несмотря на отсутствие разрешения.

По мнению сенатора Сергея Цекова, отказ сторонников Навального проводить очередной митинг на проспекте Академика Сахарова, связан с низкой численностью участников протестного движения в Москве.

«С численностью у них напряженка. На площади они бы потерялись, это место показывает численность. Было бы видно, что их не так много», — пояснил Цеков.

Сенатор также добавил, что сторонники Навального специально отказались от проведения митинга на проспекте Академика Сахарова, так как знали, что мэрия не согласует акцию на Лубянской площади. По его словам, «оппозиционеры» намеренно организовали незаконный митинг в центре Москвы, рассчитывая, что он перерастет в массовые беспорядки и столкновения с полицией, что позволит создать «красивую картинку» для западных СМИ, передает iReactor.

«Все можно было сделать по закону. Но сторонники Навального намеренно переводят незаконные митинги в провокации правоохранителей и беспорядки в центре Москвы», — добавил Цеков.

Напомним, 3 августа в Москве состоялся незаконный митинг, организаторами которого выступили «независимые кандидаты» из команды скандального блогера Алексея Навального. Главными организаторами несанкционированного митинга выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие так называемые «оппозиционеры». Поводом для проведения очередного незаконного митинга стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы сторонников Навального, которые попались на массовых фальсификациях подписей избирателей и других многочисленных нарушениях.

В ходе незаконного митинга 3 августа сторонники «оппозиции» пытались организовать массовые беспорядки, однако профессиональные действия правоохранителей позволили избежать провокаций. Сотрудники полиции задержали более 600 участников незаконной акции. При этом почти все задержанные были отпущены после проверки документов.