Отчаянную «мамочку» на незаконном митинге сыграл истеричный охранник Навального

Москва, 4 августа. Постановочные фотографии прошедшего в субботу незаконного митинга так называемой «оппозиции» разлетелись по Сети, демонстрируя нужную для Запада картинку. На одной из таких фотографий изображены две «мамочки» с колясками, которые пришли на незаконную акцию. Одной из «мамочек» оказался охранник блогера Алексея Навального.

«Какой ад. ОМОН выдавливает людей (и детей в колясках) с Пушкинской площади (дети держаться очень храбро!)» – говорится в подписи к фотографии, размещенной в соцсетях.

Фотография получила массу комментариев и репостов. Однако пользователи обратили внимание на неуверенную игру «мамочек». Фотография оказалась постановочной провокацией, а одну из «несчастных мамочек», пришедших на незаконный митинг с детьми, сыграл охранник Алексея Навального и Михаила Касьянова, сообщил журналист и блогер Олег Лурье.

Мужчина работал на Касьянова на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году. Он охранял Навального в поездке по Костромской области и даже носил бейджик участника мероприятия. Уже тогда «мамочка-охранник» отличился неадекватным поведением: он бросался защищать протеже, когда Навальному задавали неудобные вопросы.

На фотографиях, сделанных в 2014 году, видно, как «мамочка» сначала устраивает шоу в городе Буй Костромской области, а затем устраивает истерику в толпе в городе Волгореченск.

Отчаянная «мамочка» на незаконном митинге так называемой «оппозиции» оказалась ярым приверженцем Навального, нанятым для защиты «звезды» от надоедливых избирателей. «Мамочка» оказалась в центре незаконной акции совсем не случайно, а для того, чтобы устроить провокацию и получить необходимую картинку для соцсетей.

«Мамочки» с колясками оказались не единственными постоянными участниками цирка «оппозиции». Юристка так называемого «ФБК» и «недокандидат» в Мосгордуму Любовь Соболь, уличенная в подделке подписей избирателей, в третий раз арендовала бабушку-колясочницу. Бабушка в инвалидной коляске, которая «случайно» оказалась в центре незаконной акции, позировала на фоне правоохранителей. Затем фотографии моментально облетели все прозападные издания.

В прошлый раз, когда Соболь арендовала бабушку, ее соратники даже не догадались надеть на пожилого инвалида дождевик, хотя шел дождь. На этот раз, 3 августа, бабушку прикатили в дождевике.

Накануне, 3 августа, прошел несогласованный митинг так называемой «оппозиции» в Москве. Организаторами акции выступили не допущенные до выборов из-за фальсификаций подписей кандидаты в Мосгордуму, в том числе Соболь. У правой руки Навального обнаружили большое количество липовых автографов избирателей. Кроме того, в ее документах содержались данные давно умерших людей.

Сотрудники правоохранительных органов дважды предупреждали организаторов незаконной акции об ответственности за ее проведение. Полиция направила два письменных предупреждения о том, что правоохранители будут жестко реагировать на провокации и нарушение порядка. Однако так называемые «оппозиционеры» не отказались от провокаций. Накануне Щербинский районный суд выписал Соболь штраф в размере 300 тысяч рублей.