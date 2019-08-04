СКР завел дело на участника незаконной акции, который ранил омоновца

Москва, 4 августа. Провокатор, напавший на сотрудника ОМОН на запрещенном митинге «оппозиции» в Москве, стал фигурантом уголовного дела.

Действия мужчины СК РФ классифицировал по статье о применении насилия к представителям власти. Нарушитель напал на росгвардейца на Пушкинской площади. В результате действий участника запрещенной «сходки» боец ОМОНа получил вывих руки.

В департаменте здравоохранения ранее сообщили, что пострадавший был доставлен в НИИ им. Склифосовского, где ему оказали всю необходимую помощь.