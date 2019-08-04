Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

СКР завел дело на участника незаконной акции, который ранил омоновца

398
0 Оставить комментарий

СКР завел дело на участника незаконной акции, который ранил омоновца

Москва, 4 августа. Провокатор, напавший на сотрудника ОМОН на запрещенном митинге «оппозиции» в Москве, стал фигурантом уголовного дела.

Действия мужчины СК РФ классифицировал по статье о применении насилия к представителям власти. Нарушитель напал на росгвардейца на Пушкинской площади. В результате действий участника запрещенной «сходки» боец ОМОНа получил вывих руки.

В департаменте здравоохранения ранее сообщили, что пострадавший был доставлен в НИИ им. Склифосовского, где ему оказали всю необходимую помощь.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров