Сборная России побила рекорд на «Танковом биатлоне». ФАН-ТВ

Новый рекорд Танкового биатлона установила сборная России на Армейских международных играх. На подмосковном полигоне «Алабино» начался второй день индивидуальных заездов. Согласно жеребьевке российские танкисты стартовали вместе со сборной Армении, Киргизии и Ирана. Опытные конкуренты не помешали установить абсолютный рекорд. Российские танкисты преодолели трассу за 18 минут 55 секунд. Команда не совершила ни единой неточности: все выстрелы попали в цель, а по штрафным кругам в этот раз и не пришлось проезжать.

«Мы находимся на площадке конкурса «Танковый биатлон», только что завершился заезд нашего первого экипажа, который со временем 18 минут 55 секунд выполнил поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года. Он был 20 минут 58 секунд», — говорит начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ, генерал-полковник Иван Бувальцев.

Впервые в этом году участников разделили на два дивизиона — по 12 и 13 команд соответственно. В первый дивизион вошли лидеры прошлого года, а во второй — новички соревнований: сборные Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки.

«Впечатлений очень много, потому что мы первый раз это смотрим. Молодцы! Мы гордимся, что у нас такая команда. Причем молодая команда. Очень хорошо змейку прошли: быстро, буквально за несколько минут», — делятся впечатлениями зрители супруги Александр и Анна Старушенковы.

Танки стартуют с разницей в пару минут. Экипажи загружают припасы, делают три выстрела по цели и преодолевают полосу препятствий: полутораметровый брод, семиметровый курган, пятиметровый ров, колейный мост и ряд других преград.

Все конкурсанты соревнуются на танках Т-72. Это классический советский танк, который и сейчас широко экспортируется. Его длина с учетом пушки около 10 метров, на ровной поверхности он может разогнаться до 60 километров в час. Этот танк отличается высокой маневренностью и благодаря этому до сих пор стоит на боевом дежурстве многих стран.

«Я сам офицер запаса и заканчивал именно автобронетанковый факультет, поэтому мне это близко. Универсальный танк, сами видите, используется не в одной стране мира: и в странах, дружественных нам, может, и не совсем. Судить по маркировке 72, он, значит, с 1972 года начинают свою историю. А сегодня у нас уже 2019 год. Значит, достаточно качественный танк», —рассказывает зритель Роман Голощапов.

Всего в Армейских международных играх в этом году предусмотрено 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке с участием представителей армий 37 стран.