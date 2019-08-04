Вассерман заявил, что беспорядки в Москве делаются по методичке Шарпа

Москва, 4 августа. Журналист и публицист Анатолий Вассерман назвал сознательной провокацией несанкционированные митинги в Москве.

«Вся эта цепочка событий является совершенно сознательной провокацией, начиная со сдачи заведомо фальшивых подписей. Если среди них оказалось много подписей умерших людей, то это свидетельствует о том, что кандидаты не удосужились даже найти свежие базы данных», — отметил политолог.

Вассерман выразил уверенность в том, что организаторам известны технологии проведения беспорядков. По его словам, массовые беспорядки делают по определенным инструкциям, пишет издание «Слово и Дело».

«Делается это по так называемой методичке Шарпа (американский политолог, известный своими книгами по методам ненасильственной борьбы с государствами — Прим.ФАН) — недавно умершего политического аналитика, который известен своей книгой «От диктатуры к демократии», — напомнил журналист.

По его словам, в этой книге детально расписано, как можно свергнуть демократическую власть, чтобы на ее месте могла возникнуть диктатура. Он указал на то, что сотрудники полиции смогли без проблем увидеть признаки сценария беспорядков «по Шарпу» и предпринять адекватные меры.

Напомним, в субботу в столице прошел незаконный митинг, организованный «независимыми кандидатами» из команды блогера Алексея Навального, среди которых Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Любовь Соболь. Причиной для проведения несогласованной акции стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы единомышленников Навального из-за фальсификаций и большого числа нарушений, которые они совершили во время предвыборной кампании.

В подписных листах так называемых «независимых кандидатов» было зафиксировано огромное количество фальшивых подписей. В подписных листах в поддержку кандидатуры так называемого юриста «ФБК» Любови Соболь было найдено 14,67% несуществующих подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. Помимо этого, были обнаружены «мертвые души» в подписных листах Соболь и других «независимых кандидатов».

В конце июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Москве несколько «лабораторий», на которых осуществлялась фальсификация подписей в поддержку оппозиционных кандидатов.

В субботу, 3 августа, сотрудники полиции задержали Соболь перед стартом запрещенного митинга на Трубной площади в Москве. Щербинский районный суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за организацию несогласованной акции.