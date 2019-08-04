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Российские военные удивили иностранцев, пожарив яичницу на танке Т-80

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Российские военные удивили иностранцев, пожарив яичницу на танке Т-80

Омск, 4 августа. Участников соревнований международного конкурса ремонтных подразделений «Рембат» в Омске угостили яичницей и кофе, которые были приготовлены на двигателе танка Т-80.

Российские военные удивили иностранных гостей необычной способностью танка Т-80. «Кулинары» из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу на тепле, которое исходит от газотурбинного двигателя танка.

Российские военные удивили иностранцев, пожарив яичницу на танке Т-80

Соревнования военных ремонтников проходят в Омске в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019) с 4 по 10 августа. Команды из Венесуэлы, Иордании, Камбоджи, Конго, Лаоса и других стран показывают мастерство техобслуживания тяжелой военной техники.

Организатором Игр является Минобороны РФ, 15 конкурсов проведут в России, знаменитый танковый биатлон проходит на подмосковном полигоне «Алабино». Как сообщил генерал-полковник Иван Бувальцев, российская команда побила рекорд 2017 года, выполнив поставленную задачу за 18 минут 55 секунд.

4 августа в Подмосковье проходит второй день индивидуальных танковых заездов. Команды разделены на два дивизиона, в первом находятся сборные стран, которые в 2018 году стали лидерами.

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