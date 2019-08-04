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Число раненых при стрельбе в американском Дейтоне увеличилось до 26

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Число раненых при стрельбе в американском Дейтоне увеличилось до 26

Вашингтон, 4 августа. Число пострадавших в результате стрельбы в американском городке Дейтон в штате Огайо увеличилось до 26, об этом сообщила полиция.

Трагедия произошла в воскресенье около 02.00 по местному времени (09.00 по московскому времени). По предварительным данным, жертвами стрельбы стали девять человек, 26 получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Огонь по отдыхавшим возле бара людям открыл мужчина в черном. 

«Подозреваемый открыл огонь в округе Орегон в бронежилете. Погибли 10 человек, включая стрелка, еще 26 получили ранения. Офицеры обезвредили стрелка менее чем за минуту», — говорится в сообщении.

Стрелявшим оказался 21-летний американец Патрик Крузиос. Перед нападением он опубликовал в соцсетях манифест, которым поддержал теракт в Новой Зеландии, заявив, что от мигрантов страдает культура и экономика США.

Стоит отметить, что это уже второй случай стрельбы в США за сутки. Ранее настоящая бойня произошла в американском штате Техас, где 21-летний местный житель ворвался в торговый центр и застрелил 20 человек, еще 26 получили ранения.

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