Число раненых при стрельбе в американском Дейтоне увеличилось до 26

Вашингтон, 4 августа. Число пострадавших в результате стрельбы в американском городке Дейтон в штате Огайо увеличилось до 26, об этом сообщила полиция.

Трагедия произошла в воскресенье около 02.00 по местному времени (09.00 по московскому времени). По предварительным данным, жертвами стрельбы стали девять человек, 26 получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Огонь по отдыхавшим возле бара людям открыл мужчина в черном.

Стрелявшим оказался 21-летний американец Патрик Крузиос. Перед нападением он опубликовал в соцсетях манифест, которым поддержал теракт в Новой Зеландии, заявив, что от мигрантов страдает культура и экономика США.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi