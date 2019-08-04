Провокаторы в Москве намеренно создавали «кровавую картинку» для Запада, считает Малькевич

Провокаторы, созывавшие москвичей на противозаконную акцию в Москве 3 августа, изначально планировали устроить массовые беспорядки, именно поэтому они сорвали все договоренности с мэрией, предлагавшей согласованный формат мероприятия на площади Сахарова, заявляют эксперты.

Стремление устроить беспорядки любой ценой было их единственной целью, чтобы добиться «кровавой картинки» в западных СМИ и в российских либеральных изданиях, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Задачу провести что-то вразумительное в правовом поле оппозиция себе даже не ставила: шла работа исключительно на «кровавую картинку» для Запада, причем в значительной части случаев — постановочную», — отметил Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Были зафиксированы и откровенные фейки, когда в Сеть явно намеренно вываливали картинки, не имеющие отношения ни к событиям 3 августа, ни к массовым беспорядкам 27 июля. Кроме того, значительная часть фотографий, появившихся в западных и прозападных СМИ, как будто специально сделаны под какие-то международные фотоконкурсы».

Тенденциозность освещения в прозападных СМИ незаконных акций в Москве вполне очевидна, считает собеседник ФАН. Либеральные издания действовали в связке с провокаторами, организовавшими беспорядки, об этом говорит тот факт, что освещали московские акции исключительно свои, прикормленные Западом издания, в том числе признанные иностранными агентами, напоминает член ОП РФ.

«Все это работает на единственную задачу — показать, что в России якобы существует некий «кровавый режим». Причем убедить в этом пытаются, в том числе, страны Запада, в которых законы относительно организаторов и участников несанкционированных акций гораздо, а кое-где в десятки раз жестче, чем у нас», — отмечает Малькевич.

Мэрия Москвы ясно показала, что, когда соблюдается закон, акции совершенно спокойно согласовываются, напомнил собеседник ФАН. Но в данном случае оппозиция даже не делала вид, что собирается соблюдать закон, уверен член Общественной палаты.

«Цель оппозиции была именно в провоцировании правоохранительных органов. Организаторам нужны были беспорядки, иначе они бы не стали демонстративно отказываться от согласованной акции, на которую явно бы пришло больше народу», — говорит глава Фонда защиты национальных ценностей.

При этом, отмечает собеседник ФАН, действия правоохранителей были абсолютно законны: полицейские выполняли свой долг по защите москвичей и гостей города от неадекватов, которые применяли насилие по отношению к правоохранителям и представляли опасность для всех. Сотрудники правоохранительных органов не применяли силу против мирных граждан, задерживали исключительно хулиганов-провокаторов, отметил собеседник ФАН.

«Напомню, большинство задержанных были почти сразу отпущены, что было бы немыслимо на Западе, где с участниками незаконных сборищ не церемонятся, — говорит глава комиссии по СМИ Общественной палаты. — Наш фонд подготовил несколько докладов с убедительными примерами, насколько жестче действуют в подобных случаях правоохранительные органы других стран, и насколько более суровая ответственность там предусмотрена для участников незаконных акций».

По словам Малькевича, информирование об этом населения нашей страны очень важно, особенно это актуально для молодежи, которую провокаторы втягивают в свои акции, пытаясь заработать себе политические очки.

«Это крайне актуально, в том числе для молодежи, тем более, что просачиваются слухи о новых провокациях 10 августа», — предупредил Александр Малькевич.

Напомним, 3 августа в Москве прошла очередная незаконная акция, которая была организована под видом протестов против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму группы претендентов, у которых в подписях обнаружился недопустимый процент брака. Однако, как отмечают многочисленные наблюдатели, проблемы столичных округов совершенно не интересуют тех, кто созывал москвичей на свои незаконные акции. Одним из организаторов беспорядков ради собственного пиара стала получившая отказ в регистрации Любовь Соболь, в подписных листах которой обнаружились «мертвые души». Соболь была задержана, а затем оштрафована на триста тысяч рублей. Она также может быть привлечена к ответственности по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом по факту организации массовых беспорядков в Москве 27 июля. По этому делу уже арестовано несколько человек.