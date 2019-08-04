Заминированный мотоцикл взорвался в сирийской Хасаке, есть пострадавшие

Дамаск, 4 августа. Мощный взрыв произошел в городе Хасака на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает новостной портал «Сурия аль-Эн» со ссылкой на военный источник.

По данным портала, мощный взрыв произошел в сирийском провинциальном центре Хасака. Взрывное устройство было заложено в мотоцикл, припаркованный возле одного блок-поста курдских «Сил народной самообороны» в квартале Нашва-эль-Гарбия. В результате взрыва ранения пострадали трое мирных жителей, в том числе один ребенок, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в настоящее время Хасака контролируется Сирийской арабской армией, а также частично курдскими вооруженными формированиями самообороны. С начала лета в городах провинции Хасака с курдским населением значительно увеличилось количество терактов с использованием заминированного транспорта. Так, в середине июля в городе Эль-Камышлы, который находится по соседству с Хасакой, был подорван автомобиль. В результате теракта более десяти человек получили ранения.