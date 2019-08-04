Сирия, 4 августа. Несколько взрывов произошли в зонах контроля «Ан-Нусры»*** в Идлибе. Детонация автомобиля в городе Азаз в Алеппо привела к гибели мирного жителя. Боевики продолжают пренебрегать соблюдением режима тишины в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап подрывных работ в окрестностях Алеппо; ведут поиск «спящих ячеек» ИГ1 на западном побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре; нанесли ответные удары по позициям исламистов в Хаме.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подверглась атаке неизвестных к востоку от Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила несколько взрывов в Идлибе.

«Исламское государство»1: обвиняется в подрыве автомобиля сирийца в районе города Абу-Хаммам на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Азаз на севере провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в окрестностях административного центра провинции завершился новый этап подрывных работ, целью которых является уничтожение боеприпасов и СВУ, оставленных боевиками вооруженной оппозиции перед отступлением на запад региона. Отмечается, что в период с 8.00 до 14.00 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в квартале Шейх Саид, а также в поселении Джибрин. Напомним, о полном освобождении Алеппо от оккупации боевиков стало известно в декабре 2016 года.

Тем временем в городе Азаз в северной части провинции произошел взрыв заминированного автомобиля, что привело к гибели одного из местных жителей — владельца транспортного средства. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), не уточняя информации о возможных организаторах взрыва. Местные активисты полагают, что к случившемуся могут иметь отношение курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля поддерживаемых Турцией боевиков в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новой вылазке неизвестных в занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), сириец по имени Сулейман Ид Авад Аль-Хаммаш был застрелен недалеко от перекрестка Аль-Кахави у города Абу-Хаммам на юго-востоке провинции. Отмечается, что убитый был родом из города Гаранидж. По предварительным данным, нападавшие относились к числу террористов «Исламского государства», которые действуют в составе «спящих ячеек».

Между тем интернет-портал Halab Today TV передает, что отряды проасадовского ополчения продолжили обследовать территории на западном побережье Евфрата в рамках спецоперации по выявлению подпольных групп боевиков ИГ, которые могли пробраться в освобожденные САА районы с противоположного берега реки. Также союзники САА заняли несколько зданий в деревне Аль-Хари, которые будут переоборудованы в военные штабы для поиска остатков ИГ.

Провинция Идлиб

Прогремел взрыв на востоке от Идлиба в районе поселения Таум. Согласно данным Twitter-канала (Step_Agency), СВУ было активировано в момент проезда одного из высокопоставленных лидеров протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» по прозвищу Абу Али Хубуб. Пока неизвестно, пережил ли он взрыв.

В то же время военный источник в сети Twitter (AlArabiya_Brk) сообщает о том, что детонация сразу нескольких бомб произошла в районах, подконтрольных террористическому альянсу «Тахрир Аш-Шам», сформированному вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Более подробные сведения в настоящий момент уточняются. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что главарь «Нусры» Абу Мухаммад Аль-Джулани отказался от вывода отрядов группировки из буферной зоны в Идлибе. В связи с этим предполагаемыми организаторами взрывов могут являться боевики, которые не поддерживают решение Джулани продолжать кровопролитные столкновения на линии разграничения сил с САА.

Провинция Хама

В северной части вновь отмечаются перестрелки. По данным оппозиционного новостного портала Masar Press Agency, правительственные войска ведут огонь по укрепрайонам исламистов на окраинах городов Аль-Латамина и Мурек. Напомним, ударам со стороны Сирийской арабской армии (САА) предшествовали вчерашние обстрелы радикалами подконтрольных силам САР территорий. Напомним, джихадисты атаковали позиции САА поблизости от населенного пункта Аль-Касабия, что стало очередным нарушением режима прекращения огня в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба». Как известно, соглашение о введении режима тишины на линии соприкосновения сил сторон вступило в силу с 0.00 2 августа. Однако не все боевики готовы приостановить боевые действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.