Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение

Киев, 4 августа. Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев в эфире телепрограммы «Личная территория» на телеканале «NewsOne».

По его словам, российские политические ток-шоу сделаны более профессионально, чем украинские. При этом на этих ток-шоу царит более «эмоциональная и драйвовая атмосфера», благодаря чему они являются более востребованными в отличие от украинских телепрограмм.

«Во-вторых, они готовят сильно. Там и бюджеты на подготовку больше. В-третьих, там хорошая школа полемики. Я не буду называть фамилии наших экспертов, которые туда ездят, но они заметно выросли», – пояснил политолог.

Карасев также добавил, что всегда соглашается принять участие в российских ток-шоу, так как это является хорошей рекламой. По его словам, российские телеканалы смотрят более 500 миллионов человек по всему миру.

«Я куда-нибудь в Париж прилетаю на пресс-конференцию, а меня встречают таксисты и говорят: «О, мы вас знаем». Потому что смотрят «Russia TV», – добавил Карасев.

Стоит отметить, что в будущем участие украинских политологов в российских ток-шоу может оказаться под угрозой. Ранее лидер рок-группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил о необходимости принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной. По его словам, Киев должен принять закон, который будет «четко определять, что можно, а что — нет». Возмущение Вакарчука вызвало то, что украинские граждане регулярно ездят на заработки в Россию. Лидер «Океана Эльзы» уверен, что Киев должен запретить украинцам посещать Россию с целью заработка.