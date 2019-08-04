В Киеве посетовали, что Зеленский превратил страну в пионерлагерь

Киев, 4 августа. Шестой президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в пионерский лагерь, ему осталось полгода на исправление ситуации. Таким мнением поделился украинский политолог Андрей Ермолаев.

По мнению эксперта, у Зеленского осталось шесть месяцев на то, чтобы исправить ситуацию, в которую он загоняет себя и страну.

«Постановочная политика не долго может длиться: вся шелуха отпадет, мы это очень быстро увидим», — выразил уверенность эксперт в интервью News Front.

Неудачу главы государства, считает Ермолаев, могут использовать для реванша. Однако он указал на то, что второго реванша Украина просто не переживет.

Политолог также добавил, что власть опьянила Зеленского, но его политическая незрелость может довести страну до очередного потрясения.

Напомним, второй тур президентский выборов на Украине прошел 21 апреля. По итогам Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, сообщалось на сайте Центральной избирательной комиссии Украины. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% украинцев. Сразу после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады. Кроме того, глава государства пообещал проверить закон о государственном языке на соблюдение прав и интересов граждан, а также соответствие конституции.