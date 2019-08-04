В Киеве объяснили, чем Зеленскому мешают Медведчук и Порошенко

Киев, 4 августа. Шестой президент Украины Владимир Зеленский пытается отстранить бывшего главу страны Петра Порошенко и главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука от какой-либо власти, считает политолог Вадим Карасев.

Карасев объяснил, чем Зеленскому мешают Медведчук и Порошенко. По словам эксперта, Зеленский намерен «выдавить» из политической жизни любых посредников Киева с Западом и Россией. Глава Украины стремится самостоятельно выстраивать отношения с Вашингтоном и Москвой, руководствуясь собственными представлениями, а не пользоваться помощью посредников.

«Задача сейчас новой власти убрать всех посредников, как с Запада, так и с России. Поэтому они будут выдавливать и давить на Порошенко, выдавливать его из страны или политически обнулять, разрушать его репутацию», — объяснил Карасев в комментарии телеканалу «112 Украина».

Политолог напомнил, что спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер после парламентских выборов на Украине первым делом встретился с Порошенко, как с человеком доверенным, что не устроило Зеленского. Что касается Медведчука, то его Зеленский рассматривает как конкурента в отношениях с Москвой.

Ранее украинский общественный деятель Гордей Белов объяснил, почему глава офиса Зеленского Андрей Богдан неугоден США. Журналист Владимир Скачко также отметил, что у Вашингтона есть серьезные основания не желать видеть Андрея Богдана на руководящем посту на Украине. Одной из причин является то, что Богдан стал закулисным инициатором преследования Порошенко и всей этой «порохоботной массы», которая привела Украину в плачевное состояние.