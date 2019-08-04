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Создатель шкалы развития цивилизаций Кардашев умер в Москве

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Создатель шкалы развития цивилизаций Кардашев умер в Москве

Москва, 4 августа. Директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева, российский академик Николай Кардашев скончался в возрасте 87 лет.

О трагическом известии сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев на своей странице в Facebook. По его словам, Кардашев ушел из жизни 3 августа. В комментарии РИА Новости он уточнил, что прощание с ученым состоится 6 или 7 августа в здании  в здании института. Госкорпорация «Роскосмос» принесла глубокие соболезнования семье и друзьям Кардашова. Сообщение было опубликовано на официальном сайте компании.

Напомним, Кардашев стал автором шкалы уровня развития цивилизаций. Она была названа его именем. Ученый еще до открытия быстро вращающихся звезд выдвинул теорию о существовании этих небесных тел.

Он также был соавтором идеи интерферометрии для изучения Вселенной, результатом которой стала работа российской космической обсерватории «Спектр-Р», работающая в связке с наземными телескопами.

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