В Совфеде оценили предложение «слуги народа» сажать за переговоры с Россией

Москва, 4 августа. Предложение будущего «слуги народа» Богдана Яременко ввести уголовную ответственность за «несанкционированные» переговоры с Россией направлены на уничтожение диалога между странами, считает российский сенатор Олег Морозов.

По его мнению, это «не очень внятная инициатива, потому что совершенно непонятно, что Яременко предлагает считать запрещенными переговорами, ведь если речь о межгосударственных контактах, то их поддерживают уполномоченные лица.

Морозов также резонно заметил, что переговоры могут вестись по самым разным вопросам, и каждый раз регулировать их уголовным кодексом и вводить систему наказаний достаточно проблематично.

«Все такого рода инициативы очень часто «дурно пахнут», потому что предполагают совсем другое», — подчеркнул он в комментарии телеканалу RT.

Сенатор считает очевидным, что под «сепаратными переговорами» будущий депутат Рады подразумевает диалог представителям украинских партий с российскими властями по политическим и экономическим вопросам.

Напомним, Яременко считает, что ответственность за переговоры с Москвой должны нести лица, которые не уполномочены на такие действия официально. В комментарии местным СМИ он признался, что не уверен в поддержке его позиции со стороны партии «Слуга народа», но предложение на всякий случай внес.