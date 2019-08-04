Эксперт объяснила, как будет работать в России закон о страховании жилья от ЧС

Москва, 4 августа. Исполнительный директор Национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как будет действовать вступивший в силу в России закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

Новый закон носит рамочный характер, он основан на принципах добровольного участия россиян. Детали страховых программ могут разработать региональные власти с учетом природных особенностей.

Стоимость базового полиса составляет 300 рублей в год, в дополнение к нему можно застраховать бытовые риски.

«В Москве такая норма уже действует, в платежке за жилищно-коммунальные услуги есть строка «Добровольное страхование». Факт оплаты означает, что договор о страховании заключен», — пояснила эксперт, ее слова цитирует KP.Ru.

Светлана Разворотнева отметила, что о самом договоре и страховой компании узнавать нужно в управляющей компании. Дополнительные риски страхуются путем заключения еще одного договора со страховщиком.

В России страхование жилья нельзя назвать популярным, только 8% граждан имеют на руках такие договоры, а на Западе этой услугой пользуются до 90% населения.

Не исключено, что в закон, вступивший в силу 4 августа, будут вносить правки. В качестве пилотных территорий для «обкатки» закона выбраны 14 регионов, в том числе Петербург, Москва, Новосибирская, Омская области, Красноярский край, Забайкалье.

Напомним, что в Иркусткой области действует режим ЧС из-за сильного подтопления территорий паводками. Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал власти региона за медленное решение вопроса о переселении жителей подтопленных домов в новые дома.