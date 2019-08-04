Водолацкий назвал незаконные митинги в Москве отработкой гонораров Запада

Москва, 4 августа. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал несанкционированный митинг так называемой «оппозиции» простой отработкой денег. По его словам, зачинщикам акций нужны массовые беспорядки.

Он напомнил, что сотрудники полиции действовали в рамках закона и предостерегли столичных жителей от провокаторов, у которых в сумках были не только перцовые баллончики, но и травматическое оружие. Водолацкий заявил о необходимости разобраться с заказчиками этой несогласованной акции, которые выводят молодежь на улицы.

Парламентарий полагает, что единственный выход — это возбудить в отношении организаторов, получающих гонорары с Запада, уголовное дело, пишет «Политика сегодня».

По его мнению, организаторы сходок хотят, чтобы западные СМИ тиражировали фейковые тезисы о том, что «Россия — полицейское государство, не дающее гражданам свободно высказывать свое мнение».

Напомним, оппозиция провела несогласованные акции в центре Москвы из-за недопуска их «независимых» кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком на совершенно законных основаниях отказал так называемым «независимым кандидатам» в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, потому что при проверке документов обнаружил в подписных листах огромное количество фейковых подписей и данные давно умерших москвичей. В числе незарегистрированных кандидатов скандальная Соболь.

Несколько раз протеже блогера Алексея Навального Соболь и других организаторов этих «сходок» задерживали за призывы к массовым беспорядкам. Накануне Щербинский районный суд Москвы присудил опальной Соболь штраф в размере 300 тысяч рублей.