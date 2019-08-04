В России отмечают День железнодорожника. События дня. ФАН-ТВ

Перестрелка в США унесла жизни девяти человек Очередная перестрелка в США унесла жизни девяти человек, 16 ранены. В американском городке Дейтон в штате Огайо неизвестный мужчина открыл огонь по отдыхающим возле бара. Видео с места трагедии опубликовал в своем Twitter один из очевидцев. По данным местных СМИ, все произошло в воскресенье около часа ночи по местному времени. Также они сообщают, что сам стрелок был ликвидирован прибывшими на место ЧП правоохранителями, правда, пока эти данные не подтверждены официально. Это второй за сутки случай стрельбы в США. Ранее в результате нападения на торговый центр в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах. Стрелок задержан.

Закон о страховании жилья от ЧС В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС. Он предполагает, что региональные власти сами могут разработать свои программы с учетом климатических особенностей. При этом регионы могут и отказаться от данной разработки. Отметим, страхование жилья останется полностью добровольным. Сама концепция закона обеспечивает застрахованных владельцев более полным возмещением ущерба. Причем не только от природных аномалий, но рисков техногенного характера. Минфин также предлагает ввести дополнительные меры, стимулирующие граждан страховать жилье, в частности льготы по уплате взносов на капремонт.

Сборная России на танковом биатлоне Сборная России выступила на танковом биатлоне в рамках Пятых международных армейских игр. На подмосковном полигоне «Алабино» стартовал второй день индивидуальных заездов. В этом году участников впервые разделили на два дивизиона — по 12 и 13 команд. В первый дивизион вошли лидеры прошлого года, а во второй — новички соревнований: сборные Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки. Все конкурсанты соревнуются на танках Т-72. Всего в Армейских международных играх в этом году пройдет 32 конкурса с участием 37 стран.