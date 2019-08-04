Клинцевич рассказал Климкину, как прекратить бегство украинцев за рубеж

Москва, 4 августа. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление руководителя МИД Украины Павла Климкина о том, что через несколько лет половина украинцев будет находиться в других странах.

Украинский министр в интервью «Обозревателю» выразил уверенность, что украинцы будут массово уезжать из страны.

При этом Климкин отметил, что основной ценностью Украины являются люди, а также добавил, что граждане страны заслуживают свободу и справедливость.

«Самая большая ценность, которая есть в Украине — это не земля и ресурсы, а исключительно люди», — сказал министр.

Российский сенатор Франц Клинцевич обратил внимание на то, что в произошедшем виноваты предыдущие власти Украины во главе с Петром Порошенко.

«Рассуждения о людях Украины как самой большой ее ценности, заслуживающих свободы, справедливости и благосостояния, на фоне процессов, которые происходят в стране, звучат просто кощунственно», — подчеркнул член Совфеда по безопасности.

Сенатор также указал, что украинцы перестанут массово бежать из страны, когда закончится гражданская война в Донбассе.

«Без этого на экономическое возрождение Украины нет ни одного шанса», — резюмировал Клинцевич.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости, а в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать и на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

В апреле 2018 года глава дипломатического ведомства Украины заявил о планах Киева вернуть домой проживающих в России украинских граждан. По статистическим данным Министерства социальной политики Украины, каждый год в поисках работы в другие страны отправляется около девяти миллионов граждан.