Москва, 4 августа. Очередной запрещенный митинг в Москве показал, что организовавшая его «оппозиция» не пользуется поддержкой населения, и люди не хотят играть в игры этих «политиков», заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

По словам эксперта, события 3 августа снова доказали, что поддерживать одиозных Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшину и других лиц вышли либо провокаторы, которые получили за это деньги, либо молодежь, которая в силу своего возраста «делит мир на серное и белое и бросается в крайности». При этом он обратил особое внимание, что сами организаторы сходки на самом деле в МГД совсем не стремятся, им просто нужны протесты ради протестов, ради дестабилизации ситуации.

Ранее на это обращали внимание и другие эксперты. Так, политолог Сергей Марков объяснял, что когорте Алексея Навального нужно отрабатывать деньги западных спонсоров, нужны беспорядки, нужна правильная антироссийская картинка с этих сборищ. Крутаков разделил эту точку зрения, подчеркнув, что по его мнению, заказы на эти митинги поступили из-за рубежа.

При этом он обратил особое внимание на работу полиции на этих акциях. В отличие от правоохранителей в США или Европе, росгвардейцы действовали максимально корректно. Хотя, как отметил Крутаков, «можно понять их нервозность – в них летят камни». Тем не менее, действия российских полицейских не имели ничего общего с методами стражей порядка в Штатах или том же Париже, где митингующих разгоняют с помощью резиновых пуль, дубинок и слезоточивого газа.

При этом у нескольких задержанных на митинге провокаторов были изъяты травматические пистолеты, ножи и перцовые баллончики. Такие люди бросались на полицейских и на предыдущих сходках, организованных при содействии Соболь и Ко. 3 августа, по данным властей Москвы, один росгвардеец был доставлен в больницу с вывихом руки.

Крутаков отметил также, что многих задержанных сразу же отпустили, а «для Запада подобное – нонсенс», но организаторы этих беспорядков, по его мнению, должны получить реальные сроки лишения свободы.

«Если ты за деньги в угоду иностранным силам организовываешь беспорядки в стране, то нужно нести за это серьезную ответственность», — подчеркнул он в комментарии изданию ФБА «Экономика сегодня».

Он обратил особое внимание, что при этом опасности подвергались не только полицейских, но и простые обыватели.

Крутаков убежден, что «несистемная оппозиция» окончательно дискредитировала себя, сторонников у них все меньше и меньше.