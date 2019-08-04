Иран задержал иностранный танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе

Тегеран, 4 августа. Сотрудники пограничной службы Ирана задержали в Персидском заливе иностранный танкер, который направлялся в арабские страны. Об этом сообщает информационное агентство ISNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР)

Танкер был задержан 31 июля в Персидском заливе. На борту судна находилось 700 тысяч литров контрабандного топлива, которые планировалось доставить в «арабские страны». Иранские пограничники отбуксировали танкер в морской порт города Бушер. Кроме того, иранская сторона задержала семь членов экипажа.

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали нефтяной танкер Grace 1, принадлежащий Ирану. По мнению британской стороны, танкер осуществлял транспортировку двух миллионов баррелей нефти из Ирана в Сирию. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг данную информацию, отметив, что подобные заявления нацелены на эскалацию напряженности между Тегераном и Лондоном, а также потребовал освободить судно.

12 июля представитель канцелярии премьер-министра Великобритании сообщил, что Лондон направил в Персидский залив ракетный эсминец Duncan. По его словам, эсминец направлен в Персидский залив для обеспечения безопасной навигации и свободы мореходства в регионе.

19 июля пограничная служба Ирана задержала в территориальных водах страны британский танкер Stena Impero, который был отбуксирован в порт Бендер-Аббас. Позднее в Тегеране заявили, что танкер был задержан «в связи с нарушением международных правил» и сопровожден до берега для проверки.