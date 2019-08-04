Успешная модель plus-size пожаловалась на самую тяжелую депрессию в жизни

Нью-Йорк, 4 августа. Блогер Тесс Холлидей (Tess Holliday), построившая успешную карьеру модели plus-size, пожаловалась своим подписчикам на депрессию. По словам 155-килограммовой модели, она на некоторое время отказалась от социальных сетей, чтобы попытаться поднять себе настроение.

Блогер отметила, что прошло семь дней с того момента, как она перестала пользоваться социальными сетями. Холлидей призналась, что ею овладело большое искушение не возвращаться в Сеть.

«Эта депрессия одна из самых тяжелых в моей жизни, но я работаю над собой с помощью терапии и упражнений. Я благодарна, что моя карьера настолько благополучно складывается, что я могу взять перерыв и справиться со всеми своими проблемами», — пожаловалась звезда Instagram.

Модель указала на то, что соцсети — это отличный способ быть всегда на связи, однако сегодня это не то, что «ей надо».

По словам 33-летней Тесс, она проделала огромную работу, чтобы начать принимать себя такой, какая она есть. Ранее Холлидей гордилась своими пышными формами и часто участвовала в пикантных фотосессиях. Она вовсе не комплексовала из-за своей фигуры.

Поклонники Тесс не могут понять, что послужило поводом для депрессии. При этом фолловеры советуют ей отдыхать столько, сколько необходимо. Участники обсуждения поддерживают звезду и желают скорейшего выздоровления.