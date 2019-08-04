Без идеи и без лозунгов: как митинг оппозиции провалился в Петербурге

Санкт-Петербург достаточно странно «поддержал» незаконный митинг в Москве, и этих странностей было немало. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал писатель и общественный деятель Николай Стариков, который присутствовал на этом мероприятии и даже попытался на нем выступить, но его просто грубо стащили со сцены. По его словам, это немногочисленное мероприятие отличали два ключевых момента – абсолютное отсутствие внятной идеи, а также отсутствие общих лозунгов.

«3 августа в Петербурге прошло весьма своеобразное мероприятие. Это был разрешенный митинг в поддержку массовых беспорядков в Москве. То есть — разрешенный в поддержку неразрешенных действий, что само по себе уже странно, — отметил Стариков. — Конечно, на митинге в Петербурге пытались говорить красивые слова о солидарности, постоянно называли число задержанных и так далее. Но даже из того, что говорилось с трибуны, было ясно, что местных либералов интересуют только провокаторы — организаторы московских беспорядков».

Судьба простых москвичей, которых эти самые провокаторы подставили, никого не интересовала, подчеркнул собеседник ФАН.

«Так что все эти выкрики о солидарности выглядели крайне неубедительно, — отметил Стариков. — Все та же либеральная повестка, давно надоевшие кричалки и лозунги».

По словам Старикова, питерским «ноу-хау» стали нецензурные выкрики прямо со сцены.

«Меня также «порадовал» один из активистов. Этот прекрасный молодой человек рассказывал, что его не зарегистрировали на выборы муниципальных депутатов, а затем сказал мне и моим сторонникам: «Когда мы построим прекрасную Россию будущего, мы вас просто посадим в тюрьму», — говорит писатель. — Когда после митинга меня спросили, на что это было похоже, я сказал, что это похоже на цирк с конями. Цирк — потому что заранее расписаны выступления клоунов, а с конями — потому что все они скачут на сцене, пытаются кричать и провоцировать».

По словам Старикова, когда он попытался ответить на заданный ему вопрос со сцены, ему грубо заткнули рот.

«Меня со сцены скинули в буквальном физическом смысле слова, что вызвало у многих моих коллег возмущение. Так под постоянные выкрики этот митинг и проходил, превратившись в балаган», — резюмировал Николай Стариков.

Полиция насчитала не более тысячи участников этой акции.