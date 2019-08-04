Определен топ-5 самых быстрых кроссоверов на российском рынке

Москва, 4 августа. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили топ-5 самых быстрых кроссоверов на российском рынке. Во главе рейтинга оказался автомобиль Lamborghini Urus.

Как отмечают специалисты, итальянская машина популярна не только благодаря экстерьеру, но и техническим параметрам. Под капотом авто установлен 4,0-литровый двигатель. До «сотни» машина может разогнаться за рекордные 3,6 секунды.

На втором месте оказался американский Jeep Grand Cherokee Trackhawk, в котором установлен 6,2-литровый мотор с производительностью 717 лошадиных сил. До ста километров машина разгоняется за 3,7 секунды, пишет портал tarantas.news.

Бронза рейтинга досталась немецкому Mercedes-AMG GLC 63S. Под капотом машины расположен 4,0-литровый двигатель с мощностью 510 лошадиных сил.

Кроме того, в список попали Bentley Bentayga — за 4,1 секунду до «сотни» и Porsche Cayenne Turbo S — за 4,1 секунду.

Ранее специалисты назвали топ-5 самых дешевых кроссоверов на рынке России. Первое место в рейтинге занял российский внедорожник Lada 4x4.