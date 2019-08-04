Медики рассказали о пяти пострадавших на незаконном митинге 3 августа

Москва, 4 августа. Сотрудник полиции пострадал в результате действий провокаторов на запрещенном митинге «оппозиции» в Москве, у него диагностирован вывих плеча. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

По данным ведомства, всего машины скорой помощи выезжали на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе несанкционированной акции «недокандидатов» в МГД.

Самая серьезная травма — у сотрудника правоохранительных органов, в остальных случаях речь идет о легких повреждениях, состояние обратившихся медики расценивают как удовлетворительное.

«Из общего числа пять человек были госпитализированы. После обследования и оказанной помощи в больнице остаётся один человек», — уточнили в пресс-службе.

Врачи уточняют, что состояние человека оценивается как удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время. В департаменте добавили, что работа московской скорой во время вчерашней акции была штатной, все системы обеспечения, включая информационные системы работали как обычно, без сбоев.

Напомним, очередной запрещенный митинг ряд «оппозиционных» политиков организовали в центре Москвы накануне. В очередной раз опасности москвичей подвергли уже известная по ряду скандалов протеже блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие лица.

В качестве повода для проведения этой акции они использовали недопуск к выборам в Мосгордуму, хотя МГИК отказал им на абсолютно законных причинах: в их подписных листах было выявлено огромное количество брака. Более того, было установлено, что Соболь даже организовала специальную подпольную фабрику, где нанятые молодые люди рисовали заполняли подписные листы в ее поддержку «мертвыми душами».

Юристку «ФБК» и других «самовыдвиженцев» задерживали за призывы к массовым беспорядкам. 3 августа Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей.