Дамаск, 4 августа. Делегации из Саудовской Аравии и США прибыли на северо-восток Сирии для переговоров с местными племенами. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По данным источника ФАН, иностранные гости провели переговоры с шейхами арабских родоплеменных союзов и старейшинами племен Заевфратья, чтобы убедить их поддержать Сирийские демократические силы в борьбе за автономию. Однако племенные и союзные представители выступили против подобных встреч, которые, по их мнению, направлены на раскол целостности страны.

Буквально за несколько дней до визита саудовско-американской делегации в Заевфратье, 28 июля, на юге провинции Алеппо шейхи арабских родоплеменных союзов Сирии и старейшины племен провели совместный форум под названием «Усиление национального сопротивления».

В ходе встречи шейхи и старейшины в очередной раз подтвердили свою приверженность сохранению суверенитета Дамаска над всей территорией Сирии. Представители сирийских племен подчеркнули свою поддержку Сирийской арабской армии в борьбе с террористами и призвали к изгнанию оккупационных сил из страны. Шейхи и старейшины выступили против идеи США и Турции создать «буферную зону» на севере Сирии. По их мнению, данные действия направлены на разделение Сирии по зонам иностранного влияния, что приведет к полному развалу страны.

Кроме того, участники встречи обвиняют иностранных представителей, таких как США и Саудовскую Аравию, в поддержке сепаратистских настроений в рядах Сирийских демократических сил (СДС), что также провоцирует раскол территориальной целостности Сирии.

Сложившаяся под контролем СДС и международной коалиции непростая ситуация на востоке и северо-востоке Сирии приводит к росту протестных настроений среди жителей региона. Наблюдая картину восстановления мирной жизни на подконтрольных центральному правительству территориях, население Заевфратья выступает за возвращение суверенитета Дамаска над всей территорией Сирии.

Восстановление социальной инфраструктуры, гуманитарная помощь, искоренение террористической деятельности боевиков – вот то, что необходимо людям на левом берегу Евфрата. Однако иностранных покровителей, в чьих руках сейчас находится власть в регионе, интересуют только богатые углеводородами сирийские месторождения. О будущем местного населения они думают в последнюю очередь.