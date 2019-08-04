Стали известны детали скандала с наркотиками, пьянством и пытками в элитном спецназе США

Элитные подразделения Пентагона, известные под названием «морские котики», давно растеряли голливудский лоск: пьянство, наркомания, а также убийства, насилие и пытки — вот неполный перечень сомнительных «подвигов», в которых замечен американский спецназ.

Впрочем, вся американская армия, в том числе элитные части, давно уже не соответствуют образам, созданным Голливудом по заказу Пентагона, отмечают аналитики.

Подтверждением этому служит, в частности, статья «Опозорившийся «морской котик» получил 60 лет в тюрьме за растление», опубликованная изданием Task & Purpose. В статье говорится, что элитный отряд в составе Вооруженных сил США «Морские котики» (Navy Seals) недавно оказался в центре грандиозного и далеко не первого скандала. Скандалы в американской армии, как правило, происходят вследствие просачивания в СМИ информации о многочисленных правонарушениях, совершаемых бойцами элитных подразделений США. Как правило, речь идет о пьянстве, наркомании, преступлениях на сексуальной почве, а также нередко — о пытках и убийствах.

На этот раз скандал в армии США разгорелся настолько нешуточным, что контр-адмирал Коллин Грин даже обратиться со специальным письмом к офицерскому составу «морских котиков». В письме указывается на наличие серьезных проблем у бойцов подразделения, на факты морального разложения и падения боевого духа.

Среди главных проблем, на которые указывает контр-адмирал, — алкоголизм, которому бойцы предаются прямо во время службы, употребление наркотиков, в частности «элитного» кокаина, дедовщина и жестокие военные преступления, такие, как пытки и убийства.

Ставшие достоянием общественности безобразия в среде «морских котиков» далеко не уникальны: эти проблемы характерны для многих других воинских формирований в составе Вооруженных сил США, в том числе элитных. Скандальная ситуация является ярким симптомом общего падения воинской дисциплины, представлений о чести и этике американской армии. Следствие этого — серьезное падение боеспособности Вооруженных сил США, отмечают военные аналитики.

Как отмечает автор статьи, распиаренный Голливудом образ «морских котиков» сегодня сильно потускнел: совсем недавно бойцу этого элитного подразделения дали 60 лет тюремного заключения за педофилию.

Наркотические забавы «морских котиков» — это даже не новость, а, увы, рутина американской армии. Об этом говорится, в частности, в статье о многочисленных «неудачах» бойцов этих подразделений во время тестирования на наркотики.

Ну и не без старого доброго порно с участием американских военных. В частности, недавняя статья повествует о том, как все тот же «морской котик» замарал честь мундира съемками в видео «для взрослых» — «взрослых» в самом прямом и недвусмысленном смысле этого слова.

Иными словами, сетуют американские аналитики, элита вооруженных сил давно уже превратилась в посмешище, пародию на армию и просто в национальный позор.

Не менее впечатляющими «подвигами» отметились представители других американских военных подразделений. Традиционно пальму первенства по скандалам держит знаменитая морская пехота (Marines). Прегрешения все те же — излишне горячая дружба с зеленым змием, наркотические вечеринки, секс-скандалы, в том числе в формате гей-порно, а также надругательства над женщинами-военнослужащими.

От морской пехоты не отстают ВВС США, там тоже не прочь зажечь с горячительным, одурманивающим и полуголым, а также — просто голым. Впрочем, и скучные на этом фоне коррупционные скандалы в американских Военно-воздушных силах тоже не редкость. Пытающихся разоблачить процветающую в учебных заведениях ВВС «моду» на нарковечеринки и сексуальное насилие просто изгоняют.

Не отстает и Национальная гвардия, где уже дошли до создания преступных синдикатов и других документально зафиксированных организованных преступных групп, в том числе при вербовке новобранцев. Коррупция, сексуальные домогательства и криминал — вот неполный список преступлений, которые весьма и весьма распространены в Национальной гвардии.

Все эти факты в очередной раз заставляют американских военных аналитиков сделать неутешительный вывод: как ни старается Голливуд представить армию США средоточием доблести и чести, на деле это далеко не так.