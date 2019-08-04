Названы регионы РФ с наибольшим числом алкоголиков

Москва, 4 августа. Министерство здравоохранения Российской Федерации назвало регионы, в которых в прошлом году было зафиксировано наибольшее число пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкогольных напитков.

По данным ведомства, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в российской столице — 2800 пациентов. Примерно аналогичное число зафиксировано в Подмосковье, передает RT.

В топ-5 антирейтинга были включены Пермский край и Челябинская область — по 2400 пациентов, а также Республика Башкортостан — 2200.

Меньше всего впервые зафиксированных случаев психических расстройств, связанных с употреблением спиртного, зарегистрировано в Ингушетии (лишь один пациент), а также в Чечне (59 человек) и Ненецком автономном округе (80 пациентов).

Ранее эксперты назвали первым признаком алкоголизма дрожь в руках и во всем теле человека. По словам врачей, тело человека может предупредить о развитии алкогольной зависимости. Врачи отметили, что дрожь в руках наблюдается в период похмелья до того, как человек съел завтрак. Научные сотрудники объясняют, что эта реакция организма связана с детоксикацией.