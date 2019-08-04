Разыскиваемый за экстремизм мужчина задержан на незаконном митинге в Москве

Москва, 4 августа. Сотрудники Росгвардии во время несанкционированного митинга в Москве задержали мужчину, который находится в федеральном розыске за призывы к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, мужчина был задержан 3 августа за административное правонарушение в ходе незаконного митинга на Новинском бульваре. В ходе проверки было установлено, что мужчина является фигурантом уголовного дела по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции.

Напомним, 3 августа в Москве состоялся незаконный митинг, организованный «независимыми кандидатами» из команды одиозного блогера Алексея Навального, среди которых Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Любовь Соболь. Поводом для проведения несанкционированной акции стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы сторонников Алексея Навального из-за фальсификаций и многочисленных нарушений, которые они совершили в ходе предвыборной кампании.

В подписных листах так называемых «независимых кандидатов» было обнаружено большое количество поддельных подписей. В подписных листах в поддержку кандидатуры юриста «ФБК» Любови Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей, что на 4,67% превышает допустимый законом порог в 10%. Кроме того, специалисты Мосизбиркома обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других «независимых кандидатов». Кроме того, большое количество фальсификаций было обнаружено в подписных листах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина.

Кроме того, в конце июня сотрудники полиции обнаружили в Москве несколько «фабрик», на которых осуществлялась фальсификация подписей в поддержку оппозиционных кандидатов. Одна из подпольных «фабрик» размещалась в здании на Шелепихинской набережной, еще одна в Пресненском районе. На «фабриках» осуществлялась фальсификация подписных лисов в поддержку Соболь и других сторонников Навального.

3 августа сотрудники полиции задержали Любовь Соболь перед началом незаконного митинга на Трубной площади в Москве. Щербинский районный суд Москвы оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за организацию несогласованной акции.