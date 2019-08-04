Канадские ученые узнали, какое состояние предшествует раку

Ванкувер, 4 августа. Научные сотрудники из Университета Британской Колумбии заявили о связи высокого уровня инсулина в крови с раком. Об этом сообщает портал Medicalxpress.

По словам канадских медиков, связь между онкологией и гиперинсулинемией была зафиксирована при различных раковых заболеваниях, к примеру, раке молочной железы. Однако, отмечают специалисты, на поджелудочную железу высокий уровень инсулина оказывает крайне отрицательное воздействие.

Во время эксперимента с лабораторными мышами, который длился в течение 12 месяцев, удалось выяснить, что грызуны со сниженным уровнем инсулина оказались защищены от появления рака поджелудочной железы. Полученные результаты исследования помогут повысить качество диагностики онкологии, уверены эксперты.

«Мы не видим причины, по которой это невозможно было бы распространить и на другие виды онкологии», — уточнил канадский ученый Джанел Копп.

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