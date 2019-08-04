Трансфер Джорджевича обойдется «Локомотиву» в 3,5 млн евро 

Москва, 4 августа. По информации Федерального агентства новостей, переход нападающего «Зенита» Луки Джорджевича в «Локомотив» весьма вероятен.

По словам источника, переход 25-летнего черногорского форварда обойдется «железнодорожникам» примерно в 3,5 млн евро. С самим футболистом столичный клуб планирует подписать 4-летний контракт. Известно также, что в «Зените» готовы расстаться с футболистом, если предложение по нему будет соответствовать ожиданиям клуба.

В настоящий момент игроком также интересуется тульский «Арсенал», за который Джорджевич выступал на правах аренды.

Джорджевич выступает за «Зенит» с лета 2012 года. С тех пор он провел 30 матчей за петербуржцев, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу, большую часть зенитовской карьеры выступая на правах аренды. Два последних сезона он провел в тульском «Арсенале». В его активе 50 матчей, 16 голов и 6 голевых в составе туляков. Контракт Джорджевича с «Зенитом» истекает летом следующего года.