Москва, 4 августа. Скандальная юристка так называемого «ФБК» и «недокандидат» в Мосгордуму Любовь Соболь уже в третий раз арендовала бабушку-колясочницу, засветившуюся и на других незаконных сборищах оппозиции в центре Москвы.

Появлению пожилой женщины крайне обрадовались освещавшие сходку журналисты прозападных СМИ, ведь с помощью такой модели они смогли получить идеальную картинку для антироссийской пропаганды. Одним из таких изданий, активно использующих «бабушку по вызову» стала вмешивающаяся в российские выборы немецкая газета Deutche Welle.

Провокаторы снова решили, что постановочные фото престарелой колясочницы около сотрудников полиции и бойцов Росгвардии как нельзя лучше передадут «всенародную поддержку» так называемым «политикам».

Как отмечает Nation News, когда Соболь арендовала бабушку на два предыдущих запрещенных митинга, ее соратники даже не догадались надеть на пожилого инвалида дождевик, хотя шел дождь. На этот раз, 3 августа, бабушку прикатили в дождевике. Очевидно, сотрудники DW c немецкой дотошностью приложили руку к облачению бабули «легкого оппозиционного поведения».

Напомним, очередной несогласованный митинг так называемой «оппозиции» прошел в Москве 3 августа. Одним из организаторов сходки снова стала Любовь Соболь. Содействие оказали и другие кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым законно отказали в регистрации из-за масштабной подделки подписей избирателей. К слову, Соболь для этих целей даже арендовала специальную подпольную квартиру, в которой работали специальные рисовальщики. За подделку автографов москвичей Соболь обещала заплатить им по две тысячи рублей, а в перерывах от этих «праведных трудов» разрешала пить пиво и смотреть телевизор.

Однако отказ в регистрации протеже Навального, а также Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие самовыдвиженцы называют нечестным, но вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения в суде, предпочитают устраивать запрещенные сходки, давить на избиркомы, подвергать опасности жителей города.

Несколько раз Соболь и других организаторов этих «шествий» задерживали за призывы к массовым беспорядкам. Накануне Щербинский районный суд присудил навальнистке штраф в размере 300 тысяч рублей.