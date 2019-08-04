Гаспарян назвал излишне мягким отношение полиции к участникам незаконных митингов

Москва, 4 августа. Российский политолог Армен Гаспарян полагает, что организаторам несогласованных акций в Москве плевать на жителей города и его гостей, поскольку им нужна «картинка» для западных СМИ.

Эксперт выразил уверенность в том, что организаторам таких незаконных мероприятий «глубоко плевать на безопасность москвичей и на любые нравственные основы общества». По его словам, провокаторы пытались получить «картинку» для западных СМИ, но у них ничего не вышло, передает Nation News.

Гаспарян указал на то, что эту несогласованную акцию никто не поддержал, поэтому она провалилась. При этом специалист назвал слишком мягким действия сотрудников правоохранительных органов. Он напомнил, что провокаторы пришли на Трубную улицу с ножами, перцовыми баллончиками и другими опасными предметами.

«По отношению к несанкционированным акциям, к тем людям, которые выкрикивают: «Мусора — позор России!», приходят на эти акции с ножами и пистолетами, наша полиция действует невероятно мягко», — резюмировал политолог.

Напомним, 27 июля в российской столице прошел несогласованный митинг, организаторами которого выступили соратники блогера Алексея Навального, получившие отказ в регистрации в Мосгордуму из-за большого числа брака в подписных листах, а также наличия в них поддельных подписей. Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие, наплевав на закон, начали зазывать граждан на противоправные сходки. Несмотря на то, что некоторые участники этого несогласованного митинга вели себя агрессивно, полиция во главе с руководителем регионального МВД Олегом Барановым обеспечила безопасность жителям Москвы и туристам.