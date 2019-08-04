Путин отметил достижения железнодорожников России

Москва, 4 августа. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником и напомнил об огромном значении железных дорог для развития страны.

Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля. В своем обращении президент отметил, что история России на протяжении почти двухсот лет была тесно связана со становлением железнодорожного сообщения. Железные дороги объединили РФ от западных рубежей до Дальнего Востока. Путин подчеркнул, что за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы.

«(И все это) благодаря большому, самоотверженному труду ваших предшественников», — отметил президент.

Он также указал на то, что работники железнодорожной отрасли активно развивают цифровизацию, внедряют современные технологии. Путин обратил внимание и на блестящую работу по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу и Всемирной зимней универсиады в Красноярске, напомнил и о строительстве железнодорожной части Крымского моста.

«Вот лишь немногие знаковые достижения железнодорожников за последнее время», — добавил глава государства.

Также президент напомнил и о 45-летии начала возведения Байкало-Амурской магистрали. Его отмечали 7 июля.

В заключение Путин пожелал российским железнодорожникам крепкого здоровья, благополучия и успехов.