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Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на флайборде

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Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на флайборде

Лондон, 4 августа. Вторая попытка гражданина Франции Франки Запаты пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске (флайборде) завершилась благополучно. Полет Запаты в прям эфире транслировал канал BFMTV.

Путешествие француза началось в 08.15 (09.15 по московскому времени) и продлилось примерно 20 минут, он преодолел по небу 35 километров. Француз стартовал недалеко от французской коммуны Сангат и благополучно завершил возле британского городка Сент-Маргарет Бэй, передает НСН.

Путешественник уверяет, что скорость его полета составляла 170 километров в час. По словам Запаты, «ему невероятно повезло» выполнить такой полет и иметь такую поддержку.

Француз также признался, что после нескольких недель усердной работы чувствует себя вымотанным, поэтому ему нужен отпуск.

Прошлая попытка француза перелететь через Ла-Манш на Flyboard потерпела неудачу — Запата не смог приземлиться на платформу для дозаправки и оказался в воде, пишет «Ридус».

Запата создал летающую доску в своей мастерской, расположенной под Марселем. Его изобретения пользовались интересом среди местных жителей, вскоре французская жандармерия предложила мужчине сотрудничество.

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