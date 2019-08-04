Петербуржец разработал программу, позволяющую очистить природу играючи

Петербуржец Дмитрий Иоффе несколько лет назад провел первые командные соревнования по сбору мусора на реке Вуоксе в Ленинградской области.

С тех пор прошло пять лет, и к его мероприятию присоединились жители 271 города России и мира, а сами «Чистые игры» признаны лучшей природоохранной инициативой страны.

«Я родился в Ленинграде, в Петергофе. У меня есть высшее инженерное образование, в свое время я работал в области интернет-маркетинга, потом занимался ИТ-стартапами, а потом мне пришла идея «Чистых игр» — и весь полученный опыт я вложил в развитие этого эко-, социального проекта», — рассказал Федеральному агентству новостей герой публикации.

Толчком к созданию своего проекта послужило также и длительное участие в сюжетных играх. Как-то раз во время похода Дмитрий вместе с друзьями задумался над околоспортивной игрой с добычей «золота», которое заменил мусор.

«Через два месяца у нас все получилось. В 2014 году, на островах озера Вуокса, мы собрали человек сто, которые на лодках плавали, соревнуясь друг с другом, по островам, собирали наперегонки мусор и получали за это очки. За первую игру нам удалось собрать почти 8 тонн мусора», — пояснил Дмитрий.

«Чистые игры» — командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях в игровой форме. Ориентировочно за одну игру 100-200 человек собирают от 2 до 6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.

«Первая игра так всем понравилась, что нас стали спрашивать: «А можно еще поиграть?», «Где можно поиграть?» — и мы потихоньку начали развивать это направление, — отметил Иоффе. — В этом году мы отметили пятилетие проекта. За это время мы разработали методику игр не только на территории Ленобласти и Петербурга, но и в других городах, сделали некоммерческую франшизу и стали распространять по всей территории страны».

На сегодняшний день проведено свыше 640 «Чистых игр» на территории не только России, но и семи стран. В активном экопроекте приняли участие 46 908 человек, собравших 956,6 тонн мусора.

«Сейчас два раза в год мы проводим турниры за «Кубок чистоты», когда во многих городах в один день проходят «Чистые игры» и та команда, что больше всего соберет мусора, становится победителем, — отметил собеседник ФАН. — Например, в марте прошлого года впервые «Чистые игры» прошли в другой стране — Индии. Потом были Нигерия, Украина, Вьетнам, Япония, Венесуэла, Китай и Казахстан. Сейчас мы готовим большой турнир среди стран Балтийского моря, которые будут сражаться за «Кубок чистоты Балтийского моря».

К слову, мероприятие намечено на 21 сентября. Сейчас заявки на участие подали Эстония, Латвия, Польша, Литва, Украина, Белоруссия и есть интерес от жителей Германии.