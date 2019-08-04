Милонов предложил изолировать организаторов незаконных сборищ в Москве

Несколько сот человек, по данным столичной полиции, задержаны в субботу, 3 августа в Москве за участие в незаконной акции, которая вылилась в провокации против представителей власти и в массовые нарушения порядка. Около двух десятков самых активных хулиганов оставили на ночь в отделениях полиции, остальных позже отпустили.

Как напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов, организаторы противозаконных акций в Москве изначально стремились устроить очередные громкие беспорядки, чтобы попиариться и спровоцировать власти. Об этом в частности говорит их сознательный и преднамеренный срыв всех договоренностей с мэрией Москвы о согласованной акции 3 августа в центре столицы — на проспекте Сахарова, считает Милонов.

«Нормальная оппозиция в классическом понимании этого слова — это участники политического процесса, — напомнил парламентарий. — Да, оппозиция может быть не согласной с позицией действующих властей. Но это не значит, что оппозиционерам разрешено нарушать закон. Для нормальной оппозиции главным всегда является следование закону. Оппозиция ведь не согласна с властью, поскольку считает, что именно власть нарушает закон. Поэтому оппозиция точно так же не имеет права нарушать закон, как и власть. И если власть предложила, в соответствии с установленными правилами, место для проведения митингов, то сторонники этих, имеющих не более двух процентов поддержки структур, должны следовать закону. Но, как мы видим, наши доморощенные оппозиционеры избрали другую тактику».

Милонов подчеркнул, что мэрия Москвы готова согласовывать акции, когда их организаторы намерены строго соблюдать закон.

Но в том-то и дело, что следовать букве закона организаторы беспорядков изначально не собирались — они ставили себе совершенно другие цели, отмечает собеседник ФАН. Им изначально была нужна даже не массовость, а именно беспорядки — иначе они бы не отказались от проспекта Сахарова, где в прошлый раз им удалось собрать более 12 тысяч человек — в несколько раз больше, чем 27 июля, и на порядок больше, чем 3 августа.

«То, что происходит сегодня в Москве, мне немножечко напоминает 1917 год, — продолжил Милонов. — Какие-то незарегистрированные партии, имеющие мизерный процент поддержки, за счет достаточно эффективных уличных пиар-акций пытаются создать иллюзию массовости поддержки их взглядов. Но на самом деле массовости там никакой нет».

На москвичей, ради которых все это якобы делается, а также на гостей столицы организаторам провокаций абсолютно наплевать, говорит собеседник ФАН. Им важно только одно: «красивая картинка» для западных СМИ с задержаниями, чтобы можно было как можно громче кричать о «кровавой» ФСБ. И, хотя акции якобы приурочены к выборам в Мосгордуму, на самом деле на развитие конкретных столичных округов организаторам глубоко наплевать — им важнее обложки западных, а также считающихся либеральными российских СМИ.

Об этом говорит в частности тот факт, что для освещения своих незаконных акций организаторы приглашают только «рукопожатных», а точнее прикормленных журналистов из СМИ, которые изначально настроены антироссийски и работают преимущественно на западную аудиторию.

«К освещению своих незаконных акций наша оппозиция подключает исключительно своих ручных журналистов-райтеров, но даже за счет таких публикаций создать иллюзию массовости протестов в Москве не получается. Так что в субботу оппозиция в очередной раз своего так и не добилась», — говорит Милонов.

При этом действия полиции были максимально корректны, что показывает их близость к народу, напоминает парламентарий. Несмотря на несогласованный характер акции, правоохранители не применяли силу против мирных граждан, хотя имели полное право немедленно разогнать всех пришедших на незаконный митинг.

Однако против провокаторов, реально угрожавших здоровью и жизни граждан, полиции пришлось принять меры, которые также были полностью в раках закона. Собеседник ФАН напомнил, что провокаторы распыляли слезоточивый газ, пытались наносить удары правоохранителям, закидывали их бутылками и камнями.

Изъятые у «мирных» митинговавших опасные предметы говорят, что простым гражданам безопаснее было находиться в автозаке, чем стать «случайной» жертвой находящего рядом хулигана. Многих задержанных практически сразу отпускали — нонсенс для «либеральной» Европы, говорит депутат Госдумы.

«Сейчас москвичи и гости столицы страшно раздражены — они действительно испытывают максимальный дискомфорт из-за того, что несколько тысяч на всю страну человек вот уже который раз устраивают провокации и потасовки в центре столицы. Многие москвичи уже обращаются к полиции с просьбой не допускать повторения подобных провокаций — то есть обходиться с зачинщиками, как во всех цивилизованных странах: вычислить и изолировать, не давая им возможности обманывать людей, призывая их ради своих фальшивых целей на улицы, а фактически — подставляя. А сами они тем временем будут пополнять свои активы, обналичивая все новые и новые биткоины в своих кошельках», — резюмировал Виталий Милонов.

Отметим, повод для очередной хулиганской акции в Москве — недопуск якобы «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму — не более чем пиар представителей так называемой «несистемной оппозиции». На самом деле такие одиозные фигуры, как например, Любовь Соболь, не были допущены до выборов из-за многочисленных фальсификаций в подписных листах, включая появление в списках подписантов «мертвых душ». За участие в незаконных акциях Соболь уже оштрафована на 300 тысяч рублей, не исключено, что она также станет фигурантом уголовного дела об организации массовых беспорядков в Москве в предыдущую субботу, 27 июля. Пока она проходит по этом делу в качестве свидетеля.