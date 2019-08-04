Сотни россиян застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами

София, 4 августа. Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии. Путешественники застряли в аэропортах Варны и Бургаса.

По словам почетного консула РФ в Бургасе Тонко Фотева, причиной стали проблемы с самолетами авиакомпании Bulgaria Air. Дипломат заверил, что ситуация находится под контролем, всех пассажиров обеспечили водой и питанием, а часть туристов разместили в гостиницах. В ближайшее время всех россиян отправят домой дополнительными рейсами. Генеральный консул России в Варне Владимир Климанов в комментарии ТАСС уточнил, что из Болгарии не могут вылететь более 200 россиян.

По словам Климанова, у авиаперевозчика сломался один самолет, и это повлекло такой масштабный сбой в графике вылетов.

«Авиакомпании Bulgaria Air, вероятно, не хватает самолетов, потому что поломка даже одной машины ломает график полетов», — уточнил он.

По данным телеканала 360, 2 августа стало известно, что Bulgaria Air отменила вечерний рейс из Бургаса в Москву. 3 августа было отменено еще несколько вылетов.

Отметим, что в августе минувшего года в Болгарии застряли полторы тысячи российских туристов. Тогда авиаброкер «Турово» уведомил своих клиентов о «невозможности выписки и рассылки билетов».