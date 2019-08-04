Сирия, 4 августа. Лидер «Ан-Нусры»*** отказался от вывода боевиков из демилитаризованной зоны на окраинах «Большого Идлиба». Бывший террорист ИГ1 занял пост в администрации Ракки. ВС Турции обстреливают курдов на границе САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон с вооружением джихадистов на юге от Дамаска.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): потеряла двух боевиков в результате вылазки курдов северо-восточнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: отказалась от вывода боевиков из демилитаризованной зоны на границах «Большого Идлиба».

ВС Турции: обстреляли военный автомобиль курдов в районе Тель-Абьяда на севере Ракки.

Курды: подверглись нападению неизвестных недалеко от города Аш-Шаддади на юге Хасаки; понесли потери к западу от Манбиджа в провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать территории на юге от столицы с целью их зачистки от следов военного присутствия джихадистов антиправительственных бандгрупп. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что во время работы в одном из южных пригородов Дамаска был обнаружен крупный схрон боевиков с оружием и боеприпасами. Среди прочего в тайнике хранились беспилотники, а также ракеты TOW американского производства. Информация о точном местонахождении склада пока уточняется. Напомним, районы к югу от столицы полностью перешли под контроль сил САР в мае 2018 года после зачистки Ярмука от террористов «Исламского государства»1.

Провинция Алеппо

Ранее поступали данные о том, что исламисты вооруженной оппозиции, базирующиеся в пригороде Ар-Рашидин на западе от Алеппо, в очередной раз открыли огонь по жилым кварталам административного центра региона, нарушив действующий на линии разграничения сил сторон режим прекращения огня. Стало известно, что обстрелы радикалов привели к жертвам среди гражданских лиц — несколько мирных жителей получили ранения.

Между тем к северо-востоку от Алеппо возобновились вооруженные стычки между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и боевиками протурецких вооруженных формирований. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), инициаторами столкновений выступили курды. В результате вылазки SDF в районе населенного пункта Абла были убиты как минимум три исламиста «Сирийской свободной армии» (ССА). В то же время военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) сообщает о ранении нескольких курдских бойцов в ходе вооруженного противостояния недалеко от деревни Кавакли западнее Манбиджа.

Провинция Идлиб

Поступила информация о том, что Абу Мухаммад Аль-Джулани, являющийся лидером стоящей во главе террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, заявил, что боевики формирования не покинут демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба». Об этом сообщает Twitter-канал (LBCI_NEWS). Таким образом, исламисты не намерены придерживаться соблюдения режима прекращения огня на линии разграничения сил. Напомним, перемирие вступило в силу в ночь на 2 августа после переговоров в столице Казахстана, на которых присутствовали делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции, а также представители правительства САР и сирийской оппозиции.

Провинция Ракка

Турецкие вооруженные силы вновь активизировали обстрелы позиций курдских вооруженных формирований в северной части провинции. Согласно информации новостного портала Step News Agency, турки обстреляли военную машину «Демократических сил Сирии» (SDF), ударив по окрестностям города Тель-Абьяд из крупнокалиберных пулеметов. Сведения о возможных потерях курдов в настоящий момент уточняются.

Между тем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что один из бывших террористов «Исламского государства» занял пост в администрации города Ракка. В его компетенцию будет входить решение экономических вопросов. Напомним, бывшие джихадисты террористической группировки нередко занимают высокопоставленные должности в подконтрольных курдам органах местного самоуправления на оккупированной SDF территории.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о новых нападениях неизвестных в южной части провинции. Одно из них произошло в районе города Аш-Шаддади, где группа вооруженных людей обстреляла патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF). Предполагается, что вылазка была организована террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Подробности остальных налетов пока выясняются. Напомним, несмотря на то, что курды заявляли о полной зачистке территорий Хасаки от боевиков ИГ, их подпольные группы все еще создают угрозу безопасности в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.