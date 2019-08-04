Глава СПЧ раскритиковал провокаторов, которые звали людей на незаконный митинг

Москва, 4 августа. Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал тех, кто звал других граждан на незаконную сходку в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Он выразил уверенность в том, что те, кто звал москвичей и гостей города на несогласованный митинг, «не понимают своей политической ответственности».

Федотов подчеркнул, что можно добиться очень много, «если бороться за свои права в соответствии с законом и порядком».

Напомним, накануне в российской столице несанкционированный митинг организовали так называемые «независимые» кандидаты в Мосгордуму, которые не смогли пройти регистрацию на выборы по причине огромного количества недействительных подписей. К примеру, у соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь было найдено около 15% поддельных «автографов», среди них даже подписи «мертвых душ». Как выяснилось, она организовала целую лабораторию по подделке подписей.

В прошедшую субботу она была задержана за организацию незаконного митинга. Скандальная юристка так называемого «ФБК» призывала сторонников поддержать ее в требовании быть зарегистрированной в качестве кандидата, невзирая на допущенные нарушения законодательства РФ.

Несмотря на то, что некоторые участники этой несогласованной сходки вели себя крайне агрессивно, полиция во главе с начальником МВД Олегом Барановым обеспечила безопасность жителям и гостям столицы.

Ранее российский политолог Армен Гаспарян заявил, что провокаторов на незаконном митинге в центре Москвы нужно наказывать по статьям УК РФ.