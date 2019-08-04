Петросян удивился большому числу украинских туристов в Крыму

Москва, 4 августа. Эстрадный артист, юморист и телевизионный ведущий Евгений Петросян съездил в отпуск в Крым и удивился большому количеству украинских туристов, отдыхающих на полуострове этим летом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам 73-летнего артиста, в Крыму у него запланированы гастроли. Он рассказал, что сейчас в Ялте установилась теплая погода.

Он обратил внимание на тот факт, что между отдыхающими нет никаких конфликтов и ссор. Петросян отметил, что и украинские путешественники, и россияне спокойно и дружно отдыхают на берегу Черного моря.

«Много людей, в том числе украинцев. Туристы радуются теплой погоде, улыбаются друг другу, купаются в море», — поделился наблюдениями юморист, подчеркнув, что так и должно быть в этом мире.

Ранее Петросян ответил хейтерам, раскритиковавшим его новый имидж в Instagram.

На фоне развода Петросяна с женой и коллегой по цеху Еленой Степаненко в прошлом году интерес к пародисту со стороны россиян существенно вырос. Артист, осознавая повышенное внимание общественности, обратился к услугам профессионалов, чтобы обновить свой гардероб. Имиджмейкеры поработали над стилем ведущего. Новый образ понравился самому артисту, о чем он поспешил рассказать фолловерам. Однако подписчики не оценили новый «лук» артиста, отметив, что этот стиль не соответствует его годам.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.