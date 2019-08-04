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Видео с места новой бойни в американском Дейтоне появилось в Сети

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Видео с места новой бойни в американском Дейтоне появилось в Сети

Вашингтон, 4 августа. По меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в американском городке Дейтон в штате Огайо. Огонь по отдыхавшим возле бара людям открыл неизвестный мужчина в черном.

Видео с места трагедии опубликовал в своем Twitter один из очевидцев произошедшего.

По данным местных СМИ, трагедия произошла в воскресенье около 02.00 по местному времени (09.00 по московскому времени). Точное число жертв стрелка неизвестно. Появлялась информация о восьми убитых, однако согласно данным полицейских переговоров, погибнуть могли девять или даже десять человек.

Появлялись сообщения и о том, что сам стрелок был ликвидирован прибывшими на место ЧМ правоохранителями, правда, пока эти данные не были подтверждены официально.

Ранее настоящая бойня произошла в американском штате Техас, где 21-летний местный житель ворвался в торговый центр и застрелил 20 человек, еще 26 получили ранения.

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