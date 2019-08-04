Собянин заявил, что организаторы незаконных акций хотели втянуть граждан в беспорядки

Москва, 4 августа. Организаторам несогласованных митингов в российской столице требовалось втянуть участников акций в беспорядки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телевизионного канала Россия 1.

«Не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», — подчеркнул столичный градоначальник.

Он обратил внимание на то, что многие из пришедших на несогласованные митинги не имели вовсе никакого отношения к выборам в Московскую городскую думу. При этом он выразил уверенность в том, что столичные жители «это хорошо понимают».

Собянин объяснил, что это все проводится «ради чьих-то политических, узкокорыстных целей».

Московские власти заблаговременно уведомили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Сотрудники правоохранительных органов предупредили о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвали москвичей и туристов воздержаться от участия в ней. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ, в субботу были задержаны около 600 человек за участие в несанкционированной акции.

Напомним, ранее так называемые «оппозиционеры» организовали незаконный митинг «за свободные выборы» в Москве. Причиной для этого был отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборах в Мосгордуму ряд кандидатов. В частности, к выборам не была допущена единомышленница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, а также Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие лица. Отказ был абсолютно обоснованным и законным: в их подписных листах было зафиксировано большое количество фальсификаций. Так, у Соболь процент брака составил почти 15% (при допустимой норме в 10%). 13 июля стало известно, что она организовала подпольный цех по подделке подписей. На нее работали несколько молодых людей, которым пообещали заплатить по две тысячи рублей за рабочий день.

Юристка так называемого «ФБК», как и другие попавшиеся на махинациях кандидаты полагает, что им отказали неправомерно. Однако вместо того, чтобы доказывать свою правоту в суде, они предпочитают давить на избиркомы и устраивать незаконные митинги в Москве, подвергая людей опасности.

Накануне последовательница Навального была задержана. По решению суда ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию несогласованной акции на Трубной площади.

Помимо этого, «голодающей» Соболь грозит ответственность за неявку на допрос по требованию следователей. В ближайшее время ее должны допросить в связи с массовыми беспорядками в Москве.